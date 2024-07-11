Λογαριασμός
Ο Γιώργος Τσελίκας έριξε τον καφέ ταξιδιώτη: «Γούρι, γούρι, σου χρωστάω» – Δείτε βίντεο

Με απρόοπτα το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ

Τσελίκας

Με απρόοπτα συνοδεύτηκε το πρωινό ρεπορτάζ του Γιώργου Τσελίκα στον Πειραιά για την αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. 

Τη στιγμή που ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ σχολίαζε την Πάρο, ως επιλογή των ταξιδιωτών, κατά λάθος έριξε τον καφέ του νεαρού, ο οποίος του επεσήμανε απευθείας πως «δεν πειράζει», με τον δημοσιογράφο να του απαντά «γούρι, γούρι!», ενώ σχολίασε πως «σου χρωστάω έναν καφέ».

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γιώργος Τσελίκας Πειραιάς
