Με απρόοπτα συνοδεύτηκε το πρωινό ρεπορτάζ του Γιώργου Τσελίκα στον Πειραιά για την αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά.
Τη στιγμή που ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ σχολίαζε την Πάρο, ως επιλογή των ταξιδιωτών, κατά λάθος έριξε τον καφέ του νεαρού, ο οποίος του επεσήμανε απευθείας πως «δεν πειράζει», με τον δημοσιογράφο να του απαντά «γούρι, γούρι!», ενώ σχολίασε πως «σου χρωστάω έναν καφέ».
Δείτε το βίντεο:
