Με απρόοπτα συνοδεύτηκε το πρωινό ρεπορτάζ του Γιώργου Τσελίκα στον Πειραιά για την αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά.

Τη στιγμή που ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ σχολίαζε την Πάρο, ως επιλογή των ταξιδιωτών, κατά λάθος έριξε τον καφέ του νεαρού, ο οποίος του επεσήμανε απευθείας πως «δεν πειράζει», με τον δημοσιογράφο να του απαντά «γούρι, γούρι!», ενώ σχολίασε πως «σου χρωστάω έναν καφέ».

Δείτε το βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.