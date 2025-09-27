Στην Κένυα, ως μοναχή Φεβρωνία, ζει εδώ και χρόνια η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη, όπως παρουσίασε πρόσφατα ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ.

Η αδερφή Φεβρωνία χειροτονήθηκε το 2017 και έκτοτε αποσύρθηκε τελείως από τη δημόσια ζωή ενώ έχει κόψει κάθε επαφή και με την οικογένειά της. Πρόσφατα, η μητέρα της έκανε δηλώσεις γεμάτες οργή και πίκρα για την κατάσταση και σήμερα, η πρώην ηθοποιός και νυν Νύμφη του Χριστού, έστειλε ένα σπάνιο μήνυμα – απάντηση στη μητέρα της.

Μέσω του Πατέρα Τιμόθεου από την Κένυα, η αδερφή Φεβρωνία, μεταξύ άλλων εξήγησε πως η μητέρα της ήταν πάντα και παραμένει μέχρι και σήμερα στις προσευχές της.

«Μετά λύπης πληροφορηθήκαμε πως τις τελευταίες ημέρες γίνεται συζήτησις εις την ελληνικής δημόσιαν σφαίραν με επίδικο το δικαίωμα ενός ανθρώπου και δη μιας γυναίκας να ακολουθήσει την κλήση της και να αφοσιωθεί στο θέλημα του Θεού. Η κα. Τζένη Λιονάκη, κατά σάρκα μητέρα της Μοναχής Φεβρωνίας την οποία γνωρίζω, τιμώ και εν Χριστώ αγαπώ, προέβη σε άνευ προηγουμένου χαρακτηρισμούς καταφερόμενη εναντίον της πεμπτουσίας της ορθοδόξου πίστεως ήτοι του μοναχισμού» ανέφερε ο πάτερ Τιμόθεος στο Weekend Live το μεσημέρι του Σαββάτου, στον ΣΚΑΪ.

«Πληροφορηθείσα η αδελφή Φεβρωνία περί της ασχήμιας αυτής, εξέφρασε τη θλίψη της και ανέφερε πως: είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου».

