Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών - Κατασχέθηκε ένας τόνος κάνναβης

Ποσότητα - μαμούθ από κάνναβη κατάσχεσε η αστυνομία στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης καλλιέργειας και διακίνησης σε Αττική και Αρκαδία. Η ποσότητα της κατασχεμένης κάνναβης ξεπερνά τον 1 τόνο, ενώ επίσης κατασχέθηκαν 1.640 δενδρύλλια κάνναβης, εγκατάσταση πλήρως εξοπλισμένης φυτείας και όπλα.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 6 ατόμων.

Εκτιμάται ότι τα παράνομα έσοδα της εγκληματικής οργάνωσης φτάνουν τα 8 εκατ. ευρώ.

Συμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε πλήρως εξοπλισμένη φυτεία, καθώς και στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Αρκαδίας.

Συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, μέλη της οργάνωσης -μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη- ηλικίας 73, 39, 36, 35 και 34 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής. Επιπλέον, στον πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη 50χρονος αλλοδαπός, καθώς κατελήφθη να κατέχει μαχαίρι και να διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Προηγήθηκε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, από την οποία προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι- μέλη συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση. Διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) κατά την οποία επέλεγαν απρόσιτα σημεία εγκατάστασης των καλλιεργειών, λάμβαναν μέτρα προφύλαξης και είχαν επαγγελματική υποδομή για την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων της, καθώς και κοκαΐνης, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA) και ναρκωτικών δισκίων «ECSTASY», με σκοπό την αποκόμιση παράνομων προσόδων, που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ.

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαρκή δράση, ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους: Ο 39χρονος, ως αρχηγός, είχε αναλάβει –μεταξύ άλλων- τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την παραλαβή των κερδών.

Ο 36χρονος, ως υπαρχηγός, επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων, υλικών, εφοδίων και τροφίμων, καθώς και την φύλαξη της φυτείας και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένα –κατά περίπτωση- κυρίως για την ανεύρεση χώρων αποθήκευσης και φύλαξης των ναρκωτικών (καβάτζα) και μέρους των χρημάτων, την ασφαλή μετακίνηση του αρχηγού της οργάνωσης, καθώς και την απόκρυψη των τηλεφωνικών συσκευών για την επικοινωνία των μελών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και δύσβατη δασώδη περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.640- δενδρύλλια κάνναβης

1,161 τόνοι ακατέργαστης κάνναβης,

4,3 γραμμάρια κοκαΐνης,

3,5 γραμμάρια κεταμίνης,

10 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),

9 ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,

εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, όπως κόφτης, γάντια, γυαλιά, ποτιστήρι, σκαλιστήρι, σακί με λίπασμα κ.λπ.,

2 πιστόλια,

πολεμικό τυφέκιο,

χειροβομβίδα,

μαχαίρι, γεμιστήρες, 134 φυσίγγια,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

3 ΙΧ αυτοκίνητα,

17 κινητά τηλέφωνα,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης,

12.250 ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα και

120 ευρώ, 1.900 λεκ Αλβανίας, 70 λίρες Αγγλίας, 22 δολάρια ΗΠΑ, 10 δολάρια Καναδά και 20 ελβετικά φράγκα.

Ο 39χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ενώ ο 50χρονος, για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, τα ναρκωτικά και περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



