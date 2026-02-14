Εξαφάνιση Λόρας: Το στίγμα του κινητού της στο Βερολίνο και το νομικό «αδιέξοδο»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στις 8 του μηνός ενεργοποιήθηκε το κινητό της 16χρονης Λόρας στο Βερολίνο.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, καθώς πριν από περίπου μία εβδομάδα, στις 8 του μηνός, έγινε ενεργοποίηση του κινητού της τηλεφώνου στο Βερολίνο. Παρά τη σημαντική αυτή εξέλιξη, η έρευνα φαίνεται να οδηγείται σε νομικό αδιέξοδο, καθώς η γερμανική εισαγγελία υποβάθμισε την υπόθεση από «αρπαγή» σε «οικειοθελή αποχώρηση», γεγονός που περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα περαιτέρω αστυνομικών ενεργειών, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Το στίγμα της συσκευής εντοπίστηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής έρευνας που είχε υπογραφεί από Έλληνα εισαγγελέα. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν το κινητό βρίσκεται στα χέρια της ανήλικης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι η ίδια πουλούσε προσωπικά της είδη ανά διαστήματα. Οι γερμανικές αρχές, αφού εξέτασαν τα στοιχεία, έκριναν πως δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας (αρπαγής) και, ως εκ τούτου, σταμάτησαν τη διαδικασία της επισύνδεσης (παρακολούθησης), θεωρώντας την υπόθεση ως απλή εξαφάνιση.

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, σχολιάζοντας την εξέλιξη στο ΕΡΤnews, τόνισε πως το στίγμα από μόνο του δεν αρκεί αν δεν ταυτοποιηθεί ο κάτοχος. «Σημασία δεν έχει μόνο το στίγμα, όσο το να βρεθεί ο κάτοχος του κινητού και να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τη 16χρονη».

Στο ίδιο μήκος κύματος, επισημάνθηκε ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν δικαιοδοσία για επιχειρήσεις επί γερμανικού εδάφους. Το γεγονός ότι η γερμανική νομοθεσία δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως αρπαγή, αφήνει την έρευνα σε ένα κενό, την ώρα που το στίγμα του τηλεφώνου αποτελεί το μοναδικό ζωντανό σημάδι ζωής εδώ και μήνες. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για να διαπιστωθεί αν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται από τη 16χρονη ή αν έχει αλλάξει χέρια μέσω πώλησης.

