Νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, καθώς φέρεται να είχε εκδώσει αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Η αγορά του εισιτηρίου για τη Φρανκφούρτη φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου, μόλις λίγες ώρες αφότου η Λόρα έφτασε από το Ρίο στην Αθήνα, όπου φαίνεται πως παρέμεινε για ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Το κορίτσι έφτασε στην περιοχή με ταξί, σύμφωνα με μαρτυρία που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί από γυναίκα που διατηρεί χρυσοχοείο στην περιοχή του Ζωγράφου. Εκεί, η 16χρονη είχε προσπαθήσει να πουλήσει κάποια κοσμήματα, ενώ, όπως ανέφερε η ίδια γυναίκα, αναζητούσε ταξί με προορισμό την περιοχή της Ομόνοιας.

Οι αρχές, μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας, κατάφεραν να εντοπίσουν το ταξί και, πριν ακόμη ταυτοποιήσουν τον οδηγό, είδαν τη Λόρα να μπαίνει σε στοά. Με τον τρόπο αυτό οδηγήθηκαν στο συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο.

Ο ΣΚΑΪ αποκαλύπτει τα τρία διαδοχικά αιτήματα που είχαν απευθύνει οι αστυνομικές αρχές προς τις αεροπορικές εταιρείες:

Το πρώτο αίτημα έγινε στις 12 Ιανουαρίου, με το οποίο ζητούσαν να ενημερωθούν εάν, από τις 10 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, η ανήλικη είχε ταξιδέψει αεροπορικώς, με ποια εταιρεία, προς ποιον προορισμό και ποια ήταν η ακριβής ημερομηνία αναχώρησης.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Ιανουαρίου, ακολούθησε δεύτερο αίτημα, και πάλι με τη σημείωση «κατεπείγον», στο οποίο οι αρχές ενημέρωναν ότι η ανήλικη είχε στην κατοχή της φωτογραφία του διαβατηρίου της μητέρας της και ζητούσαν απαντήσεις στα ίδια ερωτήματα, ακόμη και για το ενδεχόμενο να είχε ταξιδέψει χρησιμοποιώντας το όνομα της μητέρας της.

Στις 19 Ιανουαρίου υποβλήθηκε το τρίτο αίτημα, με τη σημείωση «εξαιρετικά επείγον», στο οποίο οι αρχές ζητούσαν από τις αεροπορικές εταιρείες να απαντήσουν στα προηγούμενα ερωτήματα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή της ανήλικης.

Από όλες τις αεροπορικές εταιρείες, μόνο δύο δεν είχαν απαντήσει, εκ των οποίων η μία φέρεται να είναι εκείνη με την οποία ταξίδεψε η 16χρονη.



Πηγή: skai.gr

