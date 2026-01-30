Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Αδήλωτες οι δεξαμενές και η υπόγεια αποθήκη

Πέντε χρόνια τώρα κάποιοι γνώριζαν ότι υπήρχαν παρατυπίες στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Οι έρευνες των αρχών είναι πολυεπίπεδες και στρέφονται στις άδειες λειτουργίας του εργοστασίου, στην πυρασφάλεια και στους ελέγχους που θα έπρεπε να γίνονται.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το προπάνιο διέρρευσε από τις δεξαμενές και πότισε το έδαφος, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί στο υπόγειο του εργοστασίου. Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ αναμένεται να απομακρύνει από το έδαφος τις σωληνώσεις από τις δύο υπέργειες δεξαμενές προκειμένου να διερευνηθεί το σημείο της διάτρησης.

Όλα αυτά ενώ ήδη από το 2020, σε έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σημειώνεται ότι οι δεξαμενές του εργοστασίου δεν είχαν τοποθετηθεί σε σωστό σημείο.

Η διαρροή φαίνεται ότι ήταν πολύμηνη, ενώ το προπάνιο διένυσε μία απόσταση δεκάδων μέτρων και τρύπωσε στο υπόγειο που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου.

Ένα υπόγειο που όπως φαίνεται στην έγκριση επέκτασης βιομηχανικού κτηρίου του 2018, ήταν αόρατο αφού δεν γίνονταν καμία αναφορά σε αυτό ανάμεσα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του ΣΚΑΪ Γιάννη Σουλιώτη, η μελέτη πυροπροστασίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης που φέρει επωνυμία «Βιολάντα Α.Ε»- πτέρυγα 2 και ημερομηνία 21/9/2025, δεν περιλαμβάνει τις δύο υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας πέντε και εννιά χιλιάδων λίτρων, από όπου και ξεκίνησε η διαρροή.

Για τη συγκεκριμένη πτέρυγα, η πρώτη οικοδομική άδεια εκδόθηκε στις 13 Μαρτίου του 2007.

Μέχρι σήμερα ακολούθησαν άλλες επτά τροποποιητικές άδειες. Σε καμία από τις οποίες δεν υπάρχει αναφορά για την ύπαρξη του υπογείου.

Παράλληλα, από επίσημο έγγραφο που τέθηκε υπ' όψιν του ΣΚΑΪ- και επικαλείται τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι οι επιζήσαντες εργάτες, από την μοιραία έκρηξη- προκύπτει με σαφήνεια η ενημέρωση της διοίκησης για την περίεργη οσμή και άρα την πιθανή διαρροή προπανίου.

Τα ερωτήματα είναι πλέον αμείλικτα.

Πώς μπορούσε να λειτουργεί μια επιχείρηση που στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας της δεν περιλαμβάνονται οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου ούτε το υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη;

Ποιος ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο όσων δηλώνονταν από τους ιδιώτες μηχανικούς που συνεργάζονταν με την μπισκοτοβιομηχανία;

Η εισαγγελία προχώρησε σε προκαταρκτική έρευνα για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες τόσο της επιχείρησης όσο και των φορέων και υπηρεσιών που ενεπλάκησαν στην αδειοδότηση.

Στελέχη της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων εμπρησμού μετέβησαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και παρέλαβαν συνολικά έξι φακέλους της εταιρείας προκειμένου να ελεγχθούν οι πολεοδομικές άδειες, τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και οι υγειονομικοί έλεγχοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν συμπληρωματικές καταθέσεις από εργαζόμενους της επιχείρησης.

