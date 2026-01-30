Θεσσαλονίκη: Δάσκαλος καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δάσκαλος καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση 3 ετών με 3ετή αναστολή για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας 10 ετών.

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε δάσκαλος για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2023, μετά από καταγγελία στην Αστυνομία. Ο 56χρονος, σήμερα, εκπαιδευτικός κατηγορήθηκε ότι θώπευσε και φίλησε τη 10χρονη τότε μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι πράξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο δάσκαλος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές. Ο καταδικασθείς δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

