Τελετή ορκωμοσίας των νέων σμηνιτών της Β’ ΕΣΣΟ 2024

Η τελετή ορκωμοσίας των νεων σμηνιτών της Β' ΕΣΣΟ 2024 πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις εγκαταστάσεις της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης, στην Τρίπολη, παρουσία του διοικητή της διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης υποπτεράρχου Αλέξανδρου Κομητούδη.

Στην τελετή παραβρέθηκαν τοπικές πολιτικές και θρησκευτικές Αρχές, αντιπροσωπείες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και συγγενείς και φίλοι των νεοσυλλέκτων.

