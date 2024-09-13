Εξαφάνιση 78χρονου στην Κωνσταντινούπολη: Δηλώσεις του πρέσβη της Ελλάδας

Ημέρα μεγάλης χαράς χαρακτήρισε τη σημερινή ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, καθώς εντοπίστηκε και επανενώθηκε με την οικογένεια του ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, η τύχη του οποίου αγνοείτο από τις 5 Σεπτεμβρίου.

Απευθυνόμενος σε εκπροσώπους του Τύπου και παρουσία του ίδιου του 78χρονου συνταξιούχου από την Κοζάνη, του γιου και της εγγονής του, ο πρέσβης Κωνστ. Κούτρας δήλωσε ότι «είναι μεγάλη η συγκίνησή όλων μας, πρωτίστως της οικογένειας, του γιου του και της εγγονής του, με τους οποίους ήμαστε σε επαφή από την πρώτη στιγμή, αλλά και όλων αυτών των ανθρώπων από την Ελλάδα που ανησυχούσαν και μας έστελναν επιστολές και έγραφαν στα κοινωνικά δίκτυα» καθώς εστέφθη τελικά όλη αυτή η προσπάθεια με επιτυχία.

Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας διευκρίνισε ότι σήμερα τον αναγνώρισε κάποιος οδηγός ταξί, ο οποίος τον πήγε σε κάποιο καφέ και από το καφέ πήραν τηλέφωνο στο ελληνικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης.

Ο κ. Κούτρας χαρακτήρισε τη συνεργασία με την τουρκική αστυνομία «όχι απλώς άψογη, αλλά περισσότερο από άψογη» γιατί, όπως σημείωσε, «παρακολουθούσαμε τα βήματα του κυρίου Παπαδημητρίου διαρκώς, αλλά ήταν η φυσική του κατάσταση τόσο καλή που δεν μπορούσαμε να τον φτάσουμε και να φτάσουμε σε ένα σημείο να δούμε πού πραγματικά τέλειωνε την ημέρα του».

Στελέχη του προξενείου, η Λένα Κάτση και η Ελένη Καραμήτη, ήταν σε καθημερινή επικοινωνία, όλο το 24ωρο με την Αστυνομία, που τους έδειχνε εικόνες από τις κάμερες και ακολουθούσαν τον κ. Παπαδημητρίου στα βήματά του. «Αλλά ήσασταν σε τόσο καλή κατάσταση που δεν σας προλάβαιναν» είπε απευθυνόμενος στον ίδιο ο κ. Κούτρας.

«Δεν έχει σημασία να πούμε τι έγινε. Έγινε ό,τι έγινε. Έχασε τον προσανατολισμό του. Η ουσία είναι ότι βρέθηκε. Αυτό είναι το σημαντικό» είπε και προσέθεσε ότι ο κ. Παπαδημητρίου θα επιστρέψει τις προσεχείς ημέρες στην πατρίδα αεροπορικώς, συνοδευόμενος από τον γιο του και την εγγονή του.

Στις 5 Σεπτεμβρίου, απογευματινές ώρες, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου αποχώρησε από κατάστημα εστίασης στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, όπου βρισκόταν με το γκρουπ, με προορισμό το ξενοδοχείο στην ίδια περιοχή στο οποίο διέμενε προσωρινά, όμως δεν έφτασε ποτέ τον προορισμό του και παρέμεινε αγνοούμενος επί εννέα ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

