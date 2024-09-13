Παράσυρση στη Θεσσαλονίκη: 5 φορές με ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του πάνω από το όριο ο οδηγός

Πέντε φορές με ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του, πάνω από το επιτρεπτό όριο, είχε εντοπιστεί να οδηγεί, ο 46χρονος οδηγός που παρέσυρε την Τετάρτη το πρωί, το ζευγάρι και το 2 ετών παιδάκι του, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτη φορά ήταν το 2007 και τελευταία το 2020. Μάλιστα, το 2014 του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 90 μέρες και το 2017 για 180. Το ζήτημα είναι ότι ο νόμος ορίζει πως για την οριστική αφαίρεση του διπλώματος θα πρέπει ο οδηγός να βρεθεί (σε βαθμό πλημμελήματος) με αλκοόλ πάνω από 0,5 για δύο φορές, εντός διετίας. Αυτού του πήγε μία πάνω από το όριο και μία κάτω, εντός της διετίας, οπότε γλύτωσε την αφαίρεση, με την οποία θα γλύτωνε το ζευγάρι και το αγέννητο παιδί τους.

Παλαιότερες παραβάσεις που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος έχουν καταγραφεί, στο ιστορικό του οδηγού, αναφέρει σε ανακοίνωσή της και η Αστυνομία.

Στην ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σημειώνεται ότι για το σύνολο των παραβάσεων είχαν επιβληθεί στον 46χρονο οδηγό τα ανάλογα διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχετικά με τροχαίο της 11ης Σεπτεμβρίου, η Αστυνομία αναφέρει ότι η υπηρεσία Τροχαίας που επιλήφθηκε ενήργησε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και επέβαλε στον παραβάτη οδηγό τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος, οπότε πέραν των ποινικών κυρώσεων επιβλήθηκαν και οι ανάλογες –σύμφωνα με τον ΚΟΚ– διοικητικές κυρώσεις.

«Η Ελληνική Αστυνομία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση τροχαίων παραβάσεων, με έμφαση στις περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος, που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Έχοντας εντείνει τους ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο και αυξήσει τη βεβαίωση παραβάσεων, επιβάλλει απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις στους παραβάτες. Η ασφάλεια στους δρόμους αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και οι ενέργειες της Τροχαίας στοχεύουν στην πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία της ζωής όλων των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Έχασε το μωρό που κυοφορούσε η 34χρονη

Έχασε δυστυχώς το μωρό που κυοφορούσε η 34χρονη γυναίκα, την οποία παρέσυρε μαζί με τον σύζυγό και το 2 ετών παιδάκι τους, ο 46χρονος οδηγός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη έχασε το έμβρυο 5 μηνών και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από συγγενικό πρόσωπο της 34χρονης.

Η χειρουργική επέμβαση - η οποία ολοκληρώθηκε - έγινε για τον τερματισμό της κύησης και την αφαίρεση του εμβρύου, σύμφωνα με πηγές του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου». Το χειρουργείο κρίθηκε απαραίτητο διότι είχαν ανευρεθεί αρνητικοί παλμοί του εμβρύου, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το ζευγάρι - ο 37χρονος πατέρας και η 34χρονη μητέρα - νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».

Το παιδί τους νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Παιδοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Αναμένεται συμπληρωματική δίωξη εις βάρος του 46χρονου

Μετά την απώλεια του εμβρύου, αναμένεται να ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη εις βάρος του 46χρονου οδηγού, ο οποίος - σύμφωνα με το κατηγορητήριο - οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και κρατείται ενόψει της απολογίας του στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

