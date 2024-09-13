Εισαγγελική παρέμβαση για την παρ' ολίγον μετωπική σύγκρουση τρένων του προαστιακού

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας της Αθήνας προκάλεσε η παρ ολίγον μετωπική σύγκρουση τρένων του προαστιακού σιδηροδρόμου έξω από την Αθήνα.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, κατά την οποία θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα, που θα διενεργήσει η ΓΑΔΑ υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας, θα ζητηθούν τα ηχητικά ντοκουμέντα και θα ληφθούν καταθέσεις.

Εκτός υπηρεσίας τέθηκε ο σταθμάρχης του ΣΚΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί με δύο αμαξοστοιχίες του προαστιακού σιδηροδρόμου, οι οποίες έλαβαν αλληλοσυγκρουόμενες εντολές από τους σταθμάρχες Αθηνών και Αγίων Αναργύρων, οι οποίες εντολές αν δεν ανακαλούνταν θα οδηγούσαν σε σύγκρουση τα δύο τρένα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΟΣΕ, ο σταθμάρχης Αθηνών έδωσε εντολή στον συρμό του προαστιακού να κινηθεί προς το αεροδρόμιο και αντίστοιχα ο σταθμάρχης των Αγίων Αναργύρων έδωσε εντολή στο τρένο του προαστιακού να κινηθεί προς Αθήνα. Αυτό θα οδηγούσε σε σύγκρουση. Ωστόσο, ο μηχανοδηγός του ενός τρένου και ο ένας από τους δύο σταθμάρχες του σταθμάρχης Αθηνών, επικοινώνησαν μεταξύ τους μέσω VHF, μέσω ασυρμάτου και ανακάλεσαν την εντολή, με αποτέλεσμα το τρένο που είχε ξεκινήσει από τους Αγίους Αναργύρους να σταματήσει την πορεία του 100 μέτρα μακριά από το σταθμό. Φυσικά αξιολογείται ως σοβαρό το συγκεκριμένο περιστατικό. Θα γίνει έρευνα με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για λανθασμένη εντολή από τον σταθμάρχη στους Αγίους Αναργύρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση και αυτό διότι υπάρχουν σε εξέλιξη έργα υπογειοποίησης του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η μετωπική σύγκρουση των δύο τρένων του προαστιακού σιδηροδρόμου, αποφεύχθηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του σταθμάρχη της Αθήνας και των μηχανοδηγών, που διόρθωσαν το λάθος του σταθμάρχη του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών, ο οποίος τέθηκε άμεσα με εντολή της διοίκησης του ΟΣΕ εκτός υπηρεσίας. Επιπλέον, η διοίκηση του ΟΣΕ έδωσε εντολή διενέργειας πορίσματος για την εξακρίβωση των συνθηκών, συνέλεξε τα δεδομένα των ηχητικών καταγραφών - και ζήτησε την απολογία του σταθμάρχη του ΣΚΑ που ενεπλάκη στο περιστατικό καθώς και αναφορά του σταθμάρχη Αθηνών που αντελήφθη το συμβάν ενώ ενημέρωσε και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) για το περιστατικό.

Αναφορικά με περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2024, στο τμήμα μονής γραμμής μεταξύ των σταθμών Αθηνών και Αγίων Αναργύρων, ο ΟΣΕ τονίζει τα εξής:

Περί τις 09:13 η αμαξοστοιχία 1210, με προορισμό το Αεροδρόμιο, έλαβε σήμα αναχώρησης από τον σταθμό Αθηνών. Ενόσω η αμαξοστοιχία 1210 είχε αρχίσει να κινείται προς τον ΣΣ Αγίων Αναργύρων, έλαβε εντολή από το ΣΚΑ να ξεκινήσει με κατεύθυνση προς ΣΣ Αθηνών η αμαξοστοιχία 1307 προερχόμενη από το Κιάτο.

Ο σταθμάρχης των Αθηνών και ο μηχανοδηγός της 1210, ακούγοντας την εντολή αναχώρησης που έδωσε το ΣΚΑ στην αμαξοστοιχία 1307, επικοινώνησε ο πρώτος μέσω GSM-R με το ΣΚΑ, όπου και δόθηκε άμεσα εντολή ακύρωσης της εντολής κίνησης της αμαξοστοιχίας 1307 προς ΣΣ Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα και ο μηχανοδηγός της 1210 επικοινώνησε μέσω VHF με τον μηχανοδηγό της 1307 και τον ενημέρωσε ότι ήδη κινείται προς ΣΣ Αγίων Αναργύρων.

Ταυτόχρονα σχεδόν ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 1307 αντελήφθη την κατάσταση και ακινητοποίησε τον συρμό, αμέσως, μόλις είχε εξέλθει του ΣΣ Αγίων Αναργύρων και σε απόσταση 500μ. προτού εισέλθει στην μονή γραμμή.

«Τονίζεται για άλλη μια φορά ότι, η πιστή τήρηση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας από όλους τους εμπλεκόμενους στην κυκλοφορία των τρένων, ο οποίος περιλαμβάνει πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας, αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα της ομαλής διεξαγωγής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας» δηλώνει η διοίκηση του ΟΣΕ επισημαίνοντας πως έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε να αποτρέπονται μεμονωμένα λάθη.

«Στόχος παραμένει η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των επιβατών» δηλώνει η διοίκηση του Οργανισμού.

Hellenic Train: Οι μηχανοδηγοί έκαναν το καθήκον τους, τηρώντας τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας

«Οι μηχανοδηγοί έκαναν το καθήκον τους, τηρώντας τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος αποφυγής περιστατικών και αντιμετώπισης παρόμοιων απρόβλεπτων καταστάσεων» δηλώνει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train με αφορμή το γεγονός που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στο ΣΣ Αγ. Αναργύρων μεταξύ των αμαξοστοιχιών 1210, με προορισμό τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" και την αμαξοστοιχία 1307 προερχόμενη από το Κιάτο.

Και καταλήγει «Βρισκόμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών του συμβάντος».

ΠΕΠΕ για περιστατικό με αμαξοστοιχίες προαστιακού: Η σύγκρουση αποφεύχθηκε χάρη στον επαγγελματισμό και την προσήλωση των μηχανοδηγών

«Η σύγκρουση αποσοβήθηκε καθώς ο μηχανοδηγός της 1210 αντιλήφθηκε το λάθος στις εντολές που δόθηκαν στα δύο τρένα… αποφεύχθηκε χάρη στον επαγγελματισμό και την προσήλωση των μηχανοδηγών που αντιλήφθηκαν αυτό που πήγε να συμβεί» δηλώνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ).

Παράλληλα , υπογραμμίζει ότι στο σημείο που έγινε το συμβάν δεν λειτουργούν η τηλεδιοίκηση, το ETCS και τα φωτοσήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΠΕ

«Σήμερα το πρωί, 13/9 , οι αμαξοστοιχίες 1210 και 1307 παρ’ ολίγον να συγκρουστούν μετωπικά, μεταξύ Αθήνας και Αγίων Αναργύρων καθώς κινούνταν σε μόνη γραμμή, με αντίθετη κατεύθυνση, κατόπιν εντολών που έλαβαν από τους εκατέρωθεν σταθμούς.

Η σύγκρουση αποσοβήθηκε καθώς ο μηχανοδηγός της 1210 αντιλήφθηκε το λάθος στις εντολές που δόθηκαν στα 2 τρένα όταν ο μηχανοδηγός της 1307 προχώρησε σε εκφώνηση της διέλευσης του από το σταθμό των Αγίων Αναργύρων.

Σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πραγματικά, και όχι κατ' επίφαση, σοβαρό περιστατικό, που αποφεύχθηκε χάρη στον επαγγελματισμό και την προσήλωση των μηχανοδηγών που αντιλήφθηκαν αυτό που πήγε να συμβεί.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι ο μηχανοδηγός της 1210, που αντιλήφθηκε το λάθος και απέτρεψε τη σύγκρουση είναι ο πρόεδρος του Σωματείου μας, ο οποίος πριν λίγους μήνες δέχθηκε προσωπική επίθεση, από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, με σχετική ανακοίνωση που ανέφερε χαρακτηριστικά, με αφορμή τότε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: ”το ίδιο πρόσωπο που, ως μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας, παραβιάζει σηματοδότη θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, με τη συνδικαλιστική του ιδιότητα υπογράφει ανακοινώσεις για την ασφάλεια των επιβατών”».

Αναμένουμε την ανακοίνωση των ΟΣΕ, Hellenic train και ιδιαίτερα την δήλωση του αρμόδιου υπουργού, υπενθυμίζοντας ότι στο σημείο που έγινε το συμβάν δεν λειτουργούν η τηλεδιοίκηση, το ETCS και τα φωτοσήματα».

Πηγή: skai.gr

