Πέθανε ο Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, ιστορικός δήμαρχος Τρικκαίων

Στα 93 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός, επί 16 χρόνια, δήμαρχος Τρικκαίων Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, πατέρας του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Η κηδεία του θα γίνει στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου το μεσημέρι της Παρασκευής, στις 3 το μεσημέρι.

Γεννημένος στην Πύλη το 1931 ο Κωνσταντίνος Παπαστεργίου τελείωσε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, πρώτος μεταξύ των συμφοιτητών του και ξεχώρισε από νωρίς για το πάθος και τη δέσμευσή του στα κοινά.

Το 1964 εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού, του αείμνηστου Δημάρχου Ιωάννη Μάτη και το 1966 εκλέγεται πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις αρχές Ιουνίου του 1967, οπότε και παραιτήθηκε.

Τον Μάρτιο του 1975 εκλέγεται για πρώτη φορά Δήμαρχος Τρικκαίων επικεφαλής υπερκομματικού συνδυασμού. Το 1978 επανεκλέγεται Δήμαρχος κι έπειτα από δυο ήττες, το 1990, εκλέχθηκε για 3η φορά δήμαρχος και το 1994-1998 επανεκλέχτηκε για 4η φορά την πόλη των Τρικάλων ως δήμαρχος.

Θήτευσε επανειλημμένα ως πρόεδρος της ΤΕΔΚ του νομού Τρικάλων και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Η πολιτιστική του προσφορά υπήρξε εξίσου σημαντική, καθώς πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Πνευματικού Σωματείου «ΣΤΕΓΗ» και προώθησε τις εκδόσεις του Δήμου, αφήνοντας πνευματική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.

Ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις, είχε μοιραστεί το τελευταίο διάστημα τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο πατέρας του με την υγεία του, υπογραμμίζοντας τη βαθιά αγάπη και τον σεβασμό προς εκείνον.

