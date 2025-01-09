Ελεύθερες, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν οι τέσσερις ανήλικες που συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία, ύστερα από καταγγελία μίας 16χρονης ότι την ξυλοκόπησαν στα Διαβατά Θεσσαλονίκης και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.

Εκτός από τις ανήλικες συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ κι αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι με την ίδια εισαγγελική εντολή.

Η δικογραφία για τις τέσσερις ανήλικες αφορά -κατά περίπτωση- τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της παράβασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σε βάρος ανήλικης.

Τα εμπλεκόμενα κορίτσια είναι δύο 15χρονες, μία 17χρονη και μία που βρίσκεται στα όρια της ανηλικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.