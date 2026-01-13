Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου.

Το βίντεο, με τη 16χρονη να συνομιλεί με έναν άγνωστο, πριν εξαφανιστεί είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών.

Σήμερα το πρωί ο εν λόγω άνδρας, ηλικίας 58 ετών, εμφανίστηκε στην Ασφάλεια της Πάτρας, λέγοντας πως ήταν αυτός που είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας. Μαζί με τον 58χρονη μάλιστα ήταν και η ανήλικη κόρη του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η ανήλικη του πούλησε μέσω εφαρμογής μεταχειρισμένων κινητών, το τηλέφωνο της, έναντι του ποσού των 210 ευρώ.

Η 16χρονη περίπου στις 8 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό της Αθήνα.

«Την Τετάρτη το απόγευμα στο τηλεφωνικό μας κέντρο δεχτήκαμε μία κλήση από μία κοπέλα που μιλούσε σπαστά ελληνικά η οποία ήθελε να μεταφερθεί στην Αθήνα στις 8 η ώρα το πρωί την άλλη μέρα», ανέφερε ο πρόεδρος ραδιοταξί Πάτρας.

Ο οδηγός του ταξί με το οποίο μεταφέρθηκε η 16χρονη από την Πάτρα στην Αθήνα μίλησε στο ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Live You»:

-Πότε έγινε, πότε την πήρατε την κοπέλα;

-Εμένα ήρθε η κλήση στο τάμπλετ 8 παρά 10.

-Και η διαδρομή ποια ήταν; Ήταν από το τάμπλετ ή σας το είπε και το κορίτσι;

-Τη διαδρομή δεν την ξέρει κανένας. (Τα έχω πει στην Αστυνομία). Η Αστυνομία ξέρει τα πάντα.

-Η κοπέλα πως ήτανε, το κορίτσι πως΄ήτανε γιατί είναι μια διαδρομή 1,5-δύο ωρών, σωστά;

-Καθόλου ανήσυχο, μπήκε μέσα, όλη την ώρα βαφότανε δεν έκανε κάτι το παραπάνω ούτε ανταλλάξαμε κουβέντα, ούτε τίποτα, αυτά...

-Σας πλήρωσε με μετρητά; Με κάρτα;

-Με μετρητά, με μετρητά.

-Δεν καταλάβατε εσείς ότι είναι ανήλικο το κορίτσι;

-Δεν φαινότανε για ανήλικο, με το βάψιμο δεν φαινότανε...εγώ για φοιτήτρια την πέρασα.

-Και δεν ανταλλάξατε μία κουβέντα, δεν είπατε τίποτα ή μόνο τα τυπικά;

-Δεν μου μίλησε καθόλου, δεν μίλαγε καλά ελληνικά ήτανε σπαστά τα ελληνικά της, ελάχιστα...

-Δηλαδή αυτά τα σπαστά (ελληνικά) ήταν το "καλησπέρα" και "πάω εκεί".

-Ναι, ναι! Τέτοια και να της έλεγα και κάτι δεν με καταλάβαινε.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, αναζητούν κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Ζωγράφου, εκεί όπου αποβιβάστηκε από το ταξί η 16χρονη κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Μάλιστα πολίτης εντόπισε μία σχολική τσάντα την οποία παρέδωσε στο τμήμα της περιοχής και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ανήκει στην ανήλικη.

Από την μέχρι τώρα έρευνα, προέκυψε πως η 16χρονη, επισκέφθηκε ενεχυροδανειστήριο πριν την εξαφάνιση της και πούλησε κάποια κοσμήματα έναντι 600 ευρώ.

Από αυτά με τα 200 μίσθωσε το ταξί, ενώ τα 400 τα έδωσε για να αγοράσει ένα κινητό τηλέφωνο από συμμαθητή της.

Το τελευταίο στίγμα πάντως του κινητού της φαίνεται να είναι εκεί που αποβιβάστηκε από το ταξί καθώς μετά πιθανότατα το έκλεισε. Παράλληλα οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν αναφορές από καταθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η 16χρονη είχε αναφέρει πως ήθελε να φύγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.