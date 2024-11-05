Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή η πολυτραυματίας

Την Παρασκευή το πρωί θα απολογηθεί η 32χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη στα χέρια του συντρόφου της, στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από την αναπληρώτρια Ανακρίτρια.

Η δικαστική λειτουργός μετέβη στον Ευαγγελισμό που νοσηλεύεται η 32χρονη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από την έκρηξη, όπου παρουσία του συνηγόρου της Κώστα Παπαδάκη η κατηγορουμένη ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπιση της. Ο συνήγορος επικαλούμενος την κατάσταση της υγείας της εντολέως του, φαίνεται να ζήτησε να μετατεθεί σε μεγαλύτερο χρόνο η απολογία, καθώς, όπως είπε, η κατηγορουμένη δεν είναι ακόμη σε θέση να διαβάσει τη δικογραφία και να δώσει προφορικές απαντήσεις κατά την διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας. Ωστόσο, η αναπληρώτρια της Ανακρίτριας δεν αποδέχθηκε το αίτημα.

Έτσι η πολυτραυματίας, εφόσον η υγεία της το επιτρέπει, θα βρεθεί ενώπιον της δικαστικής λειτουργού που θα μεταβεί στον Ευαγγελισμό την Παρασκευή προκειμένου να δώσει απαντήσεις για την τρομοκρατική οργάνωση και τον δικό της ρόλο.

Η 32χρονη βαρύνεται με τέσσερις κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες που αφορούν τη συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς και για τρομοκρατικές πράξεις σχετικά με την έκρηξη και την προμήθεια, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών.

Για τις ίδιες κατηγορίες κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα ο 31χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ η σύντροφος του έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

