Αντισυνταγματική και αντίθετη στη διάκριση των εξουσιών, χαρακτηρίζουν πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, σε ανακοίνωσή τους, τη χθεσινή ενέργεια του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα να απευθύνει συστάσεις και οδηγίες στις διοικήσεις των δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της χώρας.

Αναλυτικότερα, οι πέντε δικαστικοί λειτουργοί, επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους, ότι «η χθεσινή παρέμβαση του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, μέσω του υπ. αριθμ. πρωτ. 6751/2024 έγγραφό του, με το οποίο απευθύνει εντολές, συστάσεις και οδηγίες στις διοικήσεις των δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της χώρας συνιστά ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης και παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών του κράτους».

Παράλληλα, οι πέντε ζητούν «την άμεση ανάκληση του ανωτέρω εγγράφου και την επαναφορά της συνταγματικής νομιμότητας».

Τα Μέλη του ΔΣ της ΕΝΔΕ που υπογράφουν την ανακοίνωση είναι Μαργαρίτα Στενιώτη, Ευστάθιος Βεργώνης, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης και Νικήτας Βελίας.

Προηγουμένως, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη με αφορμή το έγγραφο του κ. Μπούγα, σε ανακοίνωσή της, μεταξύ των άλλων, ανέφερε:

«3. Επίσης, τονίζουμε ότι η Δικαστική ανεξαρτησία συνιστά θεμέλιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και η διασφάλισή της αποτελεί καθήκον όλων μας, αποκλειομένης κάθε επέμβασης των άλλων δύο εξουσιών, για οποιονδήποτε λόγο και αν αυτή επιχειρείται, ακόμη και προς αντιμετώπιση υπαρκτών και σοβαρών προβλημάτων, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

4. Τέλος, σύμφωνα και με το Σύνταγμα (άρθρα 87 επ.), ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και όλοι οι εισαγγελικοί λειτουργοί εντάσσονται στη δικαστική λειτουργία της Πολιτείας και απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Συνακόλουθα, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών τους ανήκει στους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες της Χώρας και κατ' επέκταση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

