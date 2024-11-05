Αμαλιάδα: Νέα συμπληρωματική έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του βρέφους

Του Μάκη Συνοδινού

Νέα συμπληρωματική έρευνα διατάχθηκε από την εισαγγελία ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του Παναγιωτάκη αλλά και να εξεταστεί αν ο θάνατος του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η έρευνα έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάθεση του ευρήματος (μπλούζας με εμετό και κηλίδες αίματος) από τη μητέρα του βρέφους και τον συνήγορο της στο ΑΤ Ήλιδας.Το 15μηνων βρέφος έφυγε από τη ζωή πριν 3 ακριβώς μήνες στις 5 Αυγούστου 2024, ενώ για τον θάνατο του βρέφους ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ιστολογικές εξετάσεις

Πηγή: skai.gr

