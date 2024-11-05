Καταδίκη γυναικολόγου για θάνατο ασθενούς ύστερα από επέμβαση αφαίρεσης μήτρας

Γιατρός - γυναικολόγος καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση, με αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο, από αμέλεια, μίας 47χρονης ασθενούς του, ύστερα από χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της μήτρας της (υστερεκτομή), τον Μάρτιο του 2017, στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση εξετάστηκε σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης το οποίο επέβαλε ποινή μειωμένη κατά 6 μήνες σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο (με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου).

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 67χρονος κατηγορούμενος ήταν επί σειρά ετών ο γυναικολόγος της γυναίκας. Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση είχε κριθεί απαραίτητη και διενεργήθηκε σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Μετά το χειρουργείο όμως η κατάσταση της υγείας της 47χρονης παρουσίασε επιπλοκές με συνέπεια να εκδηλωθεί αιμορραγία και για αυτό το λόγο διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο "Γ. Παπαγεωργίου", όπου υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση. Δεν τα κατάφερε όμως λόγω της μεγάλης αιμορραγίας και τελικά υπέστη ανακοπή καρδιάς.

«Δεν ενημερώθηκα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την κατάσταση της υγείας της ασθενούς, διαφορετικά θα πήγαινα να αντιμετωπίσω το περιστατικό. Μίλησα με τη νοσηλεύτρια και της είπα "ελέγξτε τα ζωτικά σημεία και εάν υπάρξει πρόβλημα ενημερώστε με". Δεν ακολούθησαν τις οδηγίες μου. Στη δική μας ειδικότητα, εκτός των άλλων, απαιτείται και η συνεργασία με το προσωπικό» είπε στην απολογία του ο γιατρός αποποιούμενος των ευθυνών του. Ανέφερε δε, ότι έχει κάνει περίπου 150 παρόμοιες επεμβάσεις, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο της γυναίκας, την οποία - μάλιστα - είχε ξεγεννήσει.

«Σαφώς έχει παραβιαστεί ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας. Δεν ενήργησε για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατά το στάδιο της μετεγχειρητικής κατάστασης και ευθύνεται για τον θάνατο της ασθενούς» είπε κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ζητώντας την ενοχή του 67χρονου γυναικολόγου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

