Της 'Ελενας Γαλάρη
Άπρακτη έφυγε η ανακρίτρια από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου είχε μεταβεί για να λάβει απολογία από την 33χρονη γυναίκα η οποία τραυματίστηκε σοβαρά κατά την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους.
Σύμφωνα με τον συνήγορο της κατηγορουμένης για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και τρομοκρατικές πράξεις, δόθηκε στην εντολέα του εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το απόγευμα, λόγω της βεβαρημένης κατάστασης της υγείας της.
«Δυστυχώς το αίτημα της παράτασης για μία εβδομάδα απορρίφθηκε και ορίστηκε ημερομηνία της απολογίας για αύριο το απόγευμα. Η νοσηλευόμενη είναι πολυτραυματίας έχει αιμάτωμα στο κεφάλι, θραύσματα στο σώμα, ράμματα σε όλο το πρόσωπο, είναι σε ακινησία, είναι με συνεχείς πονεκοφάλους και αδυναμία και με αναπνευστική υποστήριξη» δήλωσε ο κ. Παπαδάκης στους δημοσιογράφους προσθέτοντας ότι η κατηγορούμενη δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στη δικογραφία και «να συνεννοηθεί με τον συνήγορό της για την υπεραστική αντιμετώπιση των εναντίον της κατηγοριών».
