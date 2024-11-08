Ένας μαθητής του ΕΠΑΛ Μακρακώμης Φθιώτιδας, συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) έξω από το σχολείο του για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο ανήλικος είχε θεαθεί να κουβαλά περίστροφο στη ζώνη του και κινητοποιήθηκαν οι αρχές.
Το όπλο τελικά βρέθηκε στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο νεαρός και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς του ΑΤ Σπερχειάδας, μαζί με τρεις σφαίρες.
Στη συνέχεια συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.
Με προφορική εντολή του Εισαγγελέα ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο 55χρονος πατέρας του κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του.
