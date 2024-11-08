Λογαριασμός
Μαθητής κυκλοφορούσε με όπλο έξω από το σχολείο του στη Μακρακώμη- Συνελήφθη ο ίδιος και ο πατέρας του

σχολείο

Ένας μαθητής του ΕΠΑΛ Μακρακώμης Φθιώτιδας, συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) έξω από το σχολείο του για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο ανήλικος είχε θεαθεί να κουβαλά περίστροφο στη ζώνη του και κινητοποιήθηκαν οι αρχές.

Το όπλο τελικά βρέθηκε στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο νεαρός και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς του ΑΤ Σπερχειάδας, μαζί με τρεις σφαίρες.

Στη συνέχεια συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Με προφορική εντολή του Εισαγγελέα ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο 55χρονος πατέρας του κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φθιώτιδα μαθητής όπλο
