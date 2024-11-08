του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Χώματα έπεσαν από φορτηγό στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα λίγο μετά τον κόμβο Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ισχυρό μποτιλιάρισμα από το ύψος της Περιφερειακής Υμηττού προς το σημείο του συμβάντος.

Ιδιαιτέρως βεβαρυμένη είναι η κυκλοφορία στα δυο ρεύματα της Κηφισίας στο ύψος της Νέας Ερυθραίας και στο κέντρο της Αθήνας στις Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.

