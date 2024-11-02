Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε σήμερα, Σάββατο η Αντιτρομοκρατική σχετικά με την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Πρόκειται για ένα 31χρονο άνδρα ο οποίος μαζί με τη σύντροφό του είχαν παραχωρήσει τα κλειδιά της οδού Αρκαδίας στο ανδρόγυνο που βρισκόταν εντός του διαμερίσματος τη στιγμή της έκρηξης.

Ο άνδρας μετέβη χθες αυτοβούλως ως μάρτυρας στην Αντιτρομοκρατική και στη συνέχεια συνελήφθη.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την έκρηξη.

Το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Δημογλίδου: «Δεν θα έμενε για πολύ ο εκρηκτικός μηχανισμός στα χέρια τους»

Για τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής και για τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, μίλησε το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή η «Καλημέρα», η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε η ΕΛ.ΑΣ αναζητά αυτή τη στιγμή στοιχεία για το ποια άτομα είχαν πρόσβαση στο χώρο του διαμερίσματος. Όπως η ίδια είπε, προσπαθούν να διαπιστώσουν αν αν πρόκειται για μια νέα ομάδα που δραστηριοποιούνταν στο χώρο και ετοίμαζε χτύπημα.

«Όλα δείχνουν ότι ένας άνθρωπος βρισκόταν πάνω από έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό. Κάτι πήγε λάθος και οδήγησε στην πολύ ισχυρή έκρηξη» είπε η κυρία Δημογλίδου.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ είπε ότι γίνονται έρευνες ώστε να αντιληφθούν οι άνθρωποι της αντιτρομοκρατικής πού θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο μηχανισμός. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε είναι νωρίς να μιλήσει κάποιος για το ποιος ήταν ο πιθανός στόχος.

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να δούμε τι χρησιμοποιήθηκε σε αυτόν τον μηχανισμό, αν υπάρχουν υπολείμματα» είπε η κυρία Δημογλίδου.

Σχετικά με το πότε θα ενεργοποιούνταν ο μηχανισμός υποστήριξε ότι συνήθως δεν κρατούν αυτά τα αντικείμενα για πολύ καιρό στα χέρια τους είτε για να μη γίνει λάθος είτε για να μην τους εντοπίσουν. «Δε θα έμενε για πολύ καιρό στα χέρια τους» είπε.

Σχετικά με την τραυματισμένη γυναίκα είπε ότι δεν είναι σε θέση ακόμη να μιλήσει. Όσο για τον άντρα που διαμελίστηκε εξετάζουν με DNA να βρουν αν ανήκε στον χώρο των αντιεξουσιαστών.

