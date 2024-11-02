Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 2 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάται η μνήμη των Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: Ακίνδυνος, Ακίνδυνη, Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη, Αφθόνιος, Αφθονία, Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρα, Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία.

Ανατολή ήλιου: 06:52 - Δύση ήλιου: 17:25

Σελήνη 0.8 ημέρας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.