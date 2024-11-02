Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη, μετά από πορεία ροπαλοφόρων.

Ομάδα περίπου 70 ατόμων, περίπου στις 10 το βράδυ της Παρασκευής, κινήθηκε συγκροτημένα σε δρόμους της Ευκαρπίας, ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο και γράφοντας εθνικιστικά συνθήματα σε τοίχους. Κάποιοι εξ αυτών - σύμφωνα με αναφορές αυτοπτών μαρτύρων - κρατούσαν στυλιάρια.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε πολλά τηλεφωνήματα με συνέπεια ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να σπεύσουν άμεσα στο σημείο, να προβούν σε ελέγχους των ατόμων και σε αρκετές προσαγωγές.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 26 προσαγωγές εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 27χρονος καθώς βρέθηκε στην κατοχή του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι και ένας 16χρονος καθώς βρέθηκε στην κατοχή του ένας πυρσός.

Πηγή: skai.gr

