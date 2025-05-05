Μέσα σε 25 λεπτά λήστεψε δύο πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών με λεία 2.200 ευρώ

Στόχος ληστή έγιναν τη νύχτα δύο πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών στο Περιστέρι. Ο δράστης που λήστεψε τα δύο πρακτορεία μέσα σε διάστημα 25 λεπτών, κατάφερε και απέσπασε το ποσό των 2.200 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν στις 10:15 χθες το βράδυ στην οδό Δωδεκανήσου. Ο άγνωστος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με προτεταμένο ένα μαχαίρι εισέβαλε στο πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών.

Ακινητοποίησε μία υπάλληλο 21 ετών και τις άρπαξε περίπου 200 ευρώ που ήταν στο ταμείο και τράπηκε σε φυγή.

Εικοσιπέντε λεπτά αργότερα το ίδιο άτομο με πανομοιότυπο τρόπο εισέβαλε σε άλλο πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Απείλησε τη 45χρονη υπάλληλο και απέσπασε περίπου 2.000 ευρώ.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙΑΣ όπου πήραν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ληστή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.