Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 5 Μαΐου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:24 και δύση ήλιου στις 20:19 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 55 λεπτά

Εορτολόγιο

Της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Ειρηναίου και του Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα, Δευτέρα 5 Μαΐου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια *
  • Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία
  • Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Ευφραίμ, Εφραιμία, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:24 - Δύση ήλιου: 20:19 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 55 λεπτά

Σελήνη 8.1 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark