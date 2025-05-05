Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 5 Μαΐου

Της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Ειρηναίου και του Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα, Δευτέρα 5 Μαΐου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια *
- Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία
- Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Ευφραίμ, Εφραιμία, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:24 - Δύση ήλιου: 20:19 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 55 λεπτά
Σελήνη 8.1 ημερών
Πηγή: skai.gr
- Όταν η βία χτυπά την εφηβεία: Όταν η βία χτυπά την πόρτα του σχολείου
- Τέμπη: «Αδιαπραγμάτευτη η επιστημονική ακρίβεια των ερευνών μας» απαντά η ΕΛ.ΑΣ για τα τρία βίντεο
- Έκρηξη στη Θεσσαλονίκη: Στο μικρόσκοπιο το ιδιόχειρο σημείωμα με οδηγίες στην τσέπη της 39χρονης - Άστεγος ο ενοικιαστής του διαμερίσματος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.