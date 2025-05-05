Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 5 Μαΐου

Της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Ειρηναίου και του Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα, Δευτέρα 5 Μαΐου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια *

Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία

Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Ευφραίμ, Εφραιμία, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:24 - Δύση ήλιου: 20:19 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 55 λεπτά

Σελήνη 8.1 ημερών



