Μετρό: Κλειστοί έως και την Πέμπτη τέσσερις σταθμοί από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας

Μέχρι την Πέμπτη 08/05 οι σταθμοί στη Γραμμή 2 του Μετρό Ελληνικό, Αργυρούπολη, Άλιμος και Ηλιούπολη θα κλείνουν στις 9 το βράδυ και ως τη λήξη της κυκλοφορίας, λόγω τεχνικών εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου 5G.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Ανθούπολη.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ12.

Η Αφετηρία και το Τέρμα της ορίζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Αγ. Δημήτριος», μαζί με την Αφετηρία της γραμμής 109. Στον σταθμό «Ελληνικό» θα γίνεται επιβίβαση και αποβίβαση στη στάση «ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ» προς Γλυφάδα».

