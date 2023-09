Προβληματισμός από την έκρηξη ρατσιστικής βίας στην Κύπρο - Επιτέθηκαν και σε τουρίστες Ελλάδα 15:31, 02.09.2023 linkedin

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε «ντροπιαστικές εικόνες», σημειώνοντας ότι αυτοί που θα αποδειχθεί ότι ευθύνονται θα κληθούν να επωμιστούν και το κόστος των ζημιών