Σε ένα τελευταίο περιστατικό με κοκαΐνη κρυμμένη μέσα σε μπανάνες, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν στο Τελωνείο Πειραιά μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, καλά κρυμμένη στα κιβώτια κοντέινερ από το Εκουαδόρ τα οποία δηλωθεί ότι περιείχαν μπανάνες.

Στο πλαίσιο της ειδικής επιχείρησης «Κόκα Μπανάνα», και μέσω του ειδικού μηχανήματος x-ray και του σκύλου Μαξ, οι ελεγκτές βρήκαν και κατέσχεσαν 21 συσκευασίες κοκαΐνης, μεικτού βάρους είκοσι ενός κιλών (21 kg), με την αξία των ναρκωτικών να υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ !

Ο έλεγχος x-ray εντόπισε οργανική ουσία στα ψυκτικά μηχανήματα του εμπορευματοκιβωτίου. Αμέσως, οι ελεγκτές, μαζί με τον Μαξ, άνοιξαν το κοντέινερ και εντόπισαν την κοκαΐνη.

Πλέον, οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ διερευνούν, σε συνεργασία με τους άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας, τις απολήξεις του διεθνούς κυκλώματος, ώστε να βρουν την άκρη του νήματος, ενώ, ταυτόχρονα, εξετάζεται και αν η περίπτωση αυτή συσχετίζεται και με άλλες υποθέσεις.

Να σημειωθεί ότι, μόνο την τελευταία πενταετία, οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Κόκα Μπανάνα, το μοντέλο της οποίας χρησιμοποιείται και σε άλλες δράσεις, έχουν εντοπίσει και δεσμεύσει πάνω από 3 τόνους κοκαΐνης.

Πηγή: skai.gr

