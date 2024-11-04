Εκπαίδευση εθνοφυλάκων στην περιοχή ευθύνης στο Αινήσιο Δέλτα

Η τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων «Μινωτάκης-24» με τη συμμετοχή εθνοφυλάκων από το τάγμα Εθνοφυλακής Φερών, καθώς και προσωπικού και μέσων της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας «Κάμια» πραγματοποιήθηκε χθες στην περιοχή ευθύνης της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Έβρος», στο Αινήσιο Δέλτα.

‘Οπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια της άσκησης εξετάστηκαν επιχειρησιακά αντικείμενα με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Σχηματισμού.

Την εκπαίδευση παρακολούθησε ο διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού «Θράκη» αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος.Ι.Ι.

Πηγή: skai.gr

