Live από την Ουάσιγκτον η Σία Κοσιώνη

Η Σία Κοσιώνη παρουσιάζει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ ζωντανά από την Ουάσιγκτον
Δίπλα της, για την ανάλυση των εξελίξεων, βρίσκεται ο διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς, ενώ τον παλμό και τις αντιδράσεις από τα επιτελεία των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικανών μεταφέρουν ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στις ΗΠΑ, Μιχάλης Ιγνατίου και ο ανταποκριτής Χριστόδουλος Αθανασάτος.
