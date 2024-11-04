Λογαριασμός
Live από την Ουάσιγκτον η Σία Κοσιώνη

Δίπλα της, για την ανάλυση των εξελίξεων, βρίσκεται ο διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς.   

Σια Κοσιώνη - ΗΠΑ εκλογές

Η Σία Κοσιώνη παρουσιάζει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ ζωντανά από την Ουάσιγκτον

Δίπλα της, για την ανάλυση των εξελίξεων, βρίσκεται ο διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς, ενώ τον παλμό και τις αντιδράσεις από τα επιτελεία των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικανών μεταφέρουν ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στις ΗΠΑ, Μιχάλης Ιγνατίου και ο ανταποκριτής Χριστόδουλος Αθανασάτος. 

