Παγκόσμια Ημέρας Οινοτουρισμού: Δωρεάν είσοδος σε 26 οινοποιεία

«Μαζί με δεκάδες άλλες οινοτουριστικές περιοχές του πλανήτη και της χώρας μας, τα επισκέψιμα οινοποιεία, μέλη της ένωσης "Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος", συμμετέχουν στον εορτασμό της "Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού" που παραδοσιακά πραγματοποιείται τη δεύτερη Κυριακή του Νοέμβρη. Μια θαυμάσια πρόταση να χαρούμε την ομορφιά της υπαίθρου και των αμπελώνων μας αυτή την εποχή, στα φθινοπωρινά χρώματα και να επισκεφθούμε χώρους δημιουργίας μερικών από τα πλέον δημοφιλή κρασιά της χώρας μας» επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της 'Ενωσης, η οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους να δημιουργήσουν τη δική τους οινική διαδρομή, διαλέγοντας ανάμεσα στις οκτώ διαφορετικές των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», επιλέγοντας να επισκεφθούν ένα ή περισσότερα από τα 26 συμμετέχοντα οινοποιεία.

«Ο οινοτουρισμός είναι μία ξεχωριστή εκδρομική πρόταση που συνδυάζει περιήγηση σε αμπελοοινικές περιοχές, στα χωριά και στις πόλεις που τις περιβάλλουν, γνωριμία με τον τοπικό πολιτισμό και τη γαστρονομία και φυσικά την απαράμιλλη εμπειρία που προσφέρει η επίσκεψη σε ένα οινοποιείο, με την ξενάγηση σε όλη τη δημιουργική γραμμή παραγωγής του κρασιού, από το αμπέλι έως τη στιγμή της γευστικής δοκιμής. Στις γευστικές δοκιμές στα οινοποιεία, αναζητείστε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για την πορεία του τρύγου 2024, έναν εξαιρετικά διαφορετικό τρύγο που αναμένεται να δώσει κρασιά με εξαιρετικό ποιοτικό χαρακτήρα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η είσοδος στα οινοποιεία είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα εργαστήρια, ομιλίες, masterclasses, βιβλιοπαρουσιάσεις και πεζοπορία μέσα σε αμπελώνες, ζωγραφική, εκδηλώσεις για καλό σκοπό, καθώς και διαγωνισμό φωτογραφίας.

Το κοινό ωράριο λειτουργίας είναι 11:00 με 17:00, εκτός από κατά περίσταση εξαιρέσεις, οι οποίες φαίνονται στο πρόγραμμα παρακάτω:

Διαδρομή του Κρασιού των θεών του Ολύμπου

-Κτήμα Κατσαρού στην Κρανιά Ολύμπου

Ωράριο 12:00-17:00

Διαδρομή του Κρασιού της Ηπείρου

-Zoinos Winery στη Ζίτσα Ιωαννίνων

-Κατώγι Αβέρωφ στο Μέτσοβο

Ωράριο 10:00-16:00 - Επίσκεψη με κράτηση

Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών

-Αμπελώνας Καμκούτη στο Βελβεντό Κοζάνης

-Κτήμα Βογιατζή στο Βελβεντό Κοζάνης

-Κτήμα Στεργίου στη Μεταμόρφωση Καστοριάς

-Κτήμα Άλφα στο Αμύνταιον Φλώρινας

-Κτήμα Κυρ-Γιάννη στον Άγιο Παντελεήμονα Αμυνταίου, στη Φλώρινα

Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας

-Κτήμα Ζην Ηδέως στο Λουτράκι Αλμωπίας Πέλλας: Ωράριο 10:00-15:00

-3Γενιές - Οικογένεια Θωμαΐδη στην Πιπεριά, Αριδαία Πέλλας

-Μικρό Κτήμα Τίτου στη Θέση Δύο Ποτάμια, Γουμένισσα Κιλκίς

Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας

-Βαένι Νάουσα στην Επισκοπή Ημαθίας

-Αργατία στο Ροδοχώρι Ημαθίας

-Επίσκεψη κατόπιν επικοινωνίας

-Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιανακοχώρι Ημαθίας

-Κτήμα Φουντή στη Νέα Στράντζα Ημαθίας

Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης

-Οινοποιείο Κεχρής στο Καλοχώρι

-Κτήμα Φλόριαν στον Τρίλοφο

-Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή

Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής

-Akrathos Newlands Winery στη Μεγάλη Παναγιά, στην ορεινή Χαλκιδική

Διαδρομή του Κρασού του Διονύσου

-Κτήμα Βιβλία Χώρα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

-Αμπελόεις στη Φωλιά Καβάλας

-Nico Lazaridi στην Αγορά Δράμας

-Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη στην Αδριανή Δράμας

-Κτήμα Παυλίδη στα Κοκκινόγεια Δράμας

-Oenops Wines στη Προσοτσάνη Δράμας

-Το Κτήμα τ' Αποστόλη στους Αμπέλους Σερρών

Ωράριο 11:00-18:00

Παράλληλες εκδηλώσεις

-Κτήμα Κατσαρού (τ. 2410 536811, 24950 41666): Δυνατότητα γευστικής δοκιμής παλαιών εσοδειών.

-Κτήμα Βογιατζή (τ. 2464 032283): 12:00 Workshop κρασιού και σοκολάτας με τον Γιώργο Ζαρζώνη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν μόνοι τους την δική τους γεύση από φρέσκια σοκολάτα και να τη συνδυάσουν με τα κρασιά του οινοποιείου. Συμμετοχή 15 ευρώ/άτομο. Για τη συμμετοχή απαιτείται κράτηση (info@ ktimavoyatzi.gr).

-Κτήμα Άλφα (τ. 2386020111): Διαθέσιμες παλιές σοδειές προς πώληση και γευστική δοκιμή.

-Κτήμα Γεροβασιλείου (τ. 2392044567): Vine Hiking στο Κτήμα Γεροβασιλείου. 11.00: Πεζοπορία 3χλμ. στον αμπελώνα και 13.00: Ομιλία "Πεζοπορία στη φύση: Ελευθερία-Ανακάλυψη-Ζωή" με καλεσμένο ομιλητή τον Δημήτρη Δεσποινιάδη, Mountain Leader, Wilderness First Responder, "Leave no Τrace" Trainer.

-Akrathos Newlands Winery (τ. 2372 771506, 6980545466): Kάθετη γευστική δοκιμή του οίνου Philosopher με τις σοδειές 2019, 2018 και 2017.

-Κτήμα Βιβλία Χώρα (τ. 2592 044974): Παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Κρομμύδα «Κρασί από τα Χείλη σου» (απαραίτητη η κράτηση - περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων). Η ημέρα θα πλαισιώνεται από μουσική με DJ.

-Nico Lazaridi (τ. 2521 082049): Kάθετη γευστική δοκιμή με περιορισμένο αριθμό ατόμων, κατόπιν κράτησης.

-Κτήμα Παυλίδη (τ. 2521 058300): 12:00 - 13:30 Masterclass με θέμα: «Λευκά Κρασιά και Παλαίωση: Κάθετη Δοκιμή με τον Οινολόγο του Κτήματος». Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

-Κτήμα τ' Αποστόλη (τ. 694 657 9507): Το Οινοποιείο Κτήμα τ' Αποστόλη, σε συνεργασία με την ομάδα «Πρωταγωνιστές», ετοιμάζει μια μέρα γεμάτη εμπειρίες, αφιερωμένη τόσο στο κρασί όσο και σε έναν φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας τους συλλόγους «Φλόγα» και «Λάμψη», που προσφέρουν φροντίδα σε παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και στις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει: δωρεάν οινογευσία με συνοδευτικά, ξεναγήσεις στον αμπελώνα, ζωγραφική για μικρούς και μεγάλους και ζωντανή Blues & Jazz μουσική από τους Jam Jive Trio

Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Στο πλαίσιο της ημέρας θα πραγματοποιηθεί και θεματικός διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Η δημιουργία του κρασιού» και με ανάρτηση φωτογραφιών από την «Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού» στις 10/11/24, μόνο από τα οινοποιεία της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος». Οι πέντε πρώτοι νικητές/ριες θα λάβουν ως έπαθλο από τρεις φιάλες με κρασιά της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος». Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αναρτήσουν τις σχετικές με το θέμα «Η δημιουργία του κρασιού» φωτογραφίες τους, συμπεριλαμβάνοντας στην ανάρτηση το hashtag #winetourism24. Στη συνέχεια, η επιτροπή του διαγωνισμού θα αναζητήσει τις φωτογραφίες με το hashtag #winetourism24 και θα τις αξιολογήσει. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν την Τετάρτη 13/11/24. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www. winemakersofnorthgreece. gr

