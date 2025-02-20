Η Διεπιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διεξάγει συστηματική έρευνα στο ανάγλυφο της Σαντορίνης, με στόχο τον εντοπισμό περιοχών αυξημένου κατολισθητικού κινδύνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, ο Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας και η ομάδα του παρακολουθεί από την αρχή την εξελισσόμενη σεισμική ακολουθία και τα συνοδά της φαινόμενα στο νησί της Σαντορίνης. Τις προηγούμενες ημέρες μαζί με τις Καθηγήτριες Νίκη Ευελπίδου και Ασημίνα Αντωναράκου πραγματοποίησε επιτόπιες έρευνες στην ύπαιθρο, αξιολογώντας τον κατολισθητικό κίνδυνο και βαθμονομώντας τα μοντέλα πρόβλεψης, ενώ έπονται και άλλες αποστολές για την παρακολούθηση και λεπτομερή καταγραφή του φαινομένου.

Οι πολυάριθμες σεισμικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα έχουν προκαλέσει αποσταθεροποίηση των πρανών σε αρκετές περιοχές. Ο κίνδυνος αυτός αποδίδεται στις έντονες μορφολογικές κλίσεις, τη σύσταση των πετρωμάτων, καθώς και στις εναλλαγές υλικών με διαφορετική αντοχή στη διάβρωση. Επιπλέον, οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιβαρύνουν περαιτέρω τις ήδη ευάλωτες περιοχές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι περιοχές με διαφορική διάβρωση, όπου τα λιγότερο ανθεκτικά πετρώματα αποσαθρώνονται, αφήνοντας εκτεθειμένα τα ανθεκτικότερα στρώματα, τα οποία στη συνέχεια καταρρέουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ηφαιστειακές λάβες, που συχνά χάνουν την υποστήριξή τους από το υποκείμενο πέτρωμα, οδηγώντας σε καταρρεύσεις.

Η ερευνητική ομάδα, έχει ήδη εντοπίσει συγκεκριμένες περιοχές αυξημένου κινδύνου και έχει πραγματοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις για την καταγραφή και αποτύπωσή τους.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αποσταθεροποίηση των πρανών μπορεί να οδηγήσει σε κατολισθήσεις ακόμη και μετά την παύση της σεισμικής δραστηριότητας. Μια έντονη βροχόπτωση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, επιταχύνοντας τις διεργασίες αστοχίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.