Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας ξένων, μη κρατικών πανεπιστημίων όλο το χρόνο

Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μπορούν να γίνονται πλέον οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας και λειτουργίας των ξένων και μη κρατικών ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε η 7341/2024 υπουργική απόφαση για εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και καθορισμού διεθνών αναγνωρισμένων οίκων που κατατάσσουν παγκοσμίως πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ειδικότερα ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19243/Ζ1/2024 υπουργική απόφαση, αιτήσεις περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά τη 31η Μαρτίου 2025, θα εξετάζονται με βάση την ωριμότητά τους, ωστόσο δε θα δύναται να αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος πρώτης εφαρμογής του νόμου, ήτοι το 2025-2026.

