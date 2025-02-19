Μια κινητή μονάδα δορυφορικών επικοινωνιών διέθεσε, δωρεάν, και η οποία έχει εγκατασταθεί στη Σαντορίνη από τις πρώτες μέρες της εκδήλωσης του σεισμικού φαινομένου, στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην επιστημονική ομάδα του ΟΑΣΠ, η Hellas Sat, με πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα της γενικής γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Hellas Sat, μέσω της κινητής μονάδας εξασφαλίζεται δορυφορική τηλεπικοινωνία εν κινήσει (COTM- Communications On The Move) με σκοπό να προσφέρει αδιάλειπτη και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων αρχών, υπηρεσιών, σωστικών συνεργείων και επιστημονικών ομάδων που παρακολουθούν το εν εξελίξει φαινόμενο.

Η κινητή αυτή μονάδα θα παραμείνει στη Σαντορίνη για όσο χρόνο διαρκέσει το φαινόμενο.

Επιπλέον, η Hellas Sat έχει εγκαταστήσει στο δημαρχείο της Σαντορίνης σταθερό δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο ο οποίος λειτουργεί ως εφεδρεία (back up) της υφιστάμενης επίγειας τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Μετά δε το πέρας του σεισμικού φαινομένου, η υποδομή θα παραμείνει εγκατεστημένη στο κτίριο του δημαρχείου Σαντορίνης και θα διατεθεί ως χορηγία της Hellas Sat για μελλοντική χρήση ως εφεδρεία στις υφιστάμενες επίγειες υποδομές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hellas Sat Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς και ο εμπορικός διευθυντής Κωνσταντίνος Γερούλης, μαζί με τεχνικό κλιμάκιο της εν λόγω εταιρείας, επισκέφθηκαν τη Σαντορίνη και είχαν συνάντηση με τον δήμαρχο Σαντορίνης Νικόλαο Ζώρζο και άλλα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hellas Sat, κατά την επίσκεψη του στο νησί, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριο Παπαστεργίου και τον γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Δρα Κωνσταντίνο Καράντζαλο για τη σημαντική ευκαιρία που μας παρείχαν -μέσω της αναλαμβανόμενης πρωτοβουλίας τους- να μεταφέρουμε στη Σαντορίνη εποχούμενη και σταθερή δορυφορική τηλεπικοινωνιακή υποδομή προς κάλυψη των αναγκών του νησιού σε τηλεπικοινωνίες έκτακτης ανάγκης. Η Hellas Sat δεσμεύεται όπως συνεχίσει να στηρίζει τον Δήμο Σαντορίνης και μετά το πέρας της εκδήλωσης του εν λόγω σεισμικού φαινομένου».

