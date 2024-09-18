Έξι ακόμα ακτές βραβευμένες από το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία» αποσύρθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του 2024 και έχασαν το βραβείο τους, επειδή, είτε δεν οργανώθηκαν τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος, όπως διαπιστώθηκε από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διαδικασία του Προγράμματος, μετά από τις απροειδοποίητες επισκέψεις στις ακτές από τους εθελοντές-αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας του Προγράμματος με τους αρμόδιους διαχειριστές των ακτών διαπιστώθηκαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ), καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου, καθώς και επικάλυψη ελεύθερου χώρου ακτής.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της Γαλάζιας Σημαίας ήταν η 1η Ιουλίου. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», οι εν λόγω ακτές δεν μπορούν να είναι υποψήφιες για βράβευση την επόμενη χρονιά. Η περίοδος για το Πρόγραμμα λήγει επίσημα την 31η Οκτωβρίου. Οι διαχειριστές των ακτών μπορούν να λήξουν την περίοδο της βραβευμένης ακτής τους νωρίτερα της 31ης Οκτωβρίου (όχι όμως νωρίτερα της 15ης Σεπτεμβρίου) και θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τη Γραμματεία του Προγράμματος. Με τη λήξη της περιόδου και σύμφωνα με τη διαδικασία του Προγράμματος, θα πρέπει η Γαλάζια Σημαία να υποσταλεί από τον ιστό, να αφαιρεθούν όλα τα έντυπα από τον Πίνακα Ανακοινώσεων και να τοποθετηθούν σε αυτόν μόνο τα πρόσφατα αποτελέσματα νερών κολύμβησης και η αφισέτα «Λήξη Περιόδου».

Τονίζεται από του αρμόδιους ότι η απόσυρση των ακτών γίνεται για λόγους πλημμελούς οργάνωσης και ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει, κατά τα πρότυπα του Προγράμματος, εξαιρετική.

Οι 6 ακτές, οι οποίες αποσύρονται είναι οι εξής:

Ακτή Θεολόγος, Δήμος Ρόδου, Π.Ε Δωδεκανήσων Ακτή Κιοτάρι Αγγελιένα 1, Δήμος Ρόδου, Π.Ε Δωδεκανήσων Ακτή Λαδικό, Δήμος Ρόδου, Π.Ε Δωδεκανήσων Ακτή Φαληράκι Λιμανάκι, Δήμος Ρόδου, Π.Ε Δωδεκανήσων Ακτή Ρένη, Δήμος Ρόδου, Π.Ε Δωδεκανήσων Ακτή 'Αντονι Κουίν, Δήμος Ρόδου, Π.Ε Δωδεκανήσων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

