Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη 13.00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Ζίχνη Σερρών.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται σπίτια.
Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στη Νέα Ζίχνη Σερρών.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2024
Πηγή: skai.gr
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονη - Κλείδωσε τον 7χρονο γιό της στο διαμέρισμά τους κι έφυγε
- Βραβείο στις Κάνες για το συγκλονιστικό σποτάκι του υπουργείου Παιδείας κατά του bulling - Δείτε το βίντεο
- Πανελλαδικές 2024: Τα «μυστικά» του μηχανογραφικού - Πώς να αποφύγετε τις παγίδες και ποιες είναι οι φετινές ευκαιρίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.