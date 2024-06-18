Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Ζίχνη Σερρών

Στο σημείο έσπευσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις 

UPDATE: 14:14
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη 13.00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Ζίχνη Σερρών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται σπίτια.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της  2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 

TAGS: Φωτιά Τώρα Σέρρες
