Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη 13.00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Ζίχνη Σερρών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται σπίτια.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στη Νέα Ζίχνη Σερρών. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.