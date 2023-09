Βίντεο και φωτό από την εκκένωση καταλήψεων σε Πολυτεχνειούπολη και Πανεπιστήμιο Κρήτης - 10 συλλήψεις Ελλάδα 10:09, 30.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εκκενώθηκαν δύο καταλήψεις σε Αθήνα και Ηράκλειο, σε χώρους της Πολυτεχνειούπολης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης – 10 συλλήψεις – Κατάσχεση ροπάλων, κρανών και ναρκωτικών