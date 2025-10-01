Λογαριασμός
Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που εντοπίζεται η 4χρονη που έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στην Αχαρνών

Η 4χρονη είχε διαφύγει της προσοχής των δασκάλων της και περιφερόταν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα - Συνελήφθη η διευθύντρια του νηπιαγωγείου 

Του Μάκη Συνοδινού,

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 4χρονη που λίγο νωρίτερα είχε διαφύγει της προσοχής των δασκάλων της και περιφερόταν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα βρίσκεται σε ασφαλή χέρια, παρουσιάζει το Skai.gr.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εχτές το μεσημέρι όταν χτύπησε το κουδούνι του νηπιαγωγείου και τα παιδιά με τη συνοδεία των γονιών τους αποχωρούσαν.

Η 4χρονη διέφυγε της προσοχής των δασκάλων της και για αρκετή ώρα περιφερόταν στην Αχαρνών ώσπου στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου μια 34χρονη γυναίκα ρουμανικής καταγωγής αντιλήφθηκε πως κάτι συμβαίνει και πλησίασε την ανήλικη. Οταν διαπιστώστε το τι είχε συμβεί ειδοποίησε την αστυνομία και η περιπέτεια της 4χρονης έλαβε τέλος.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη η διευθύντρια του νηπιαγωγείου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

