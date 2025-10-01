Άρτα: Νεκρή 28χρονη εγκυμονούσα μετά από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση

Στο Νοσοκομείο Άρτας άφησε την τελευταία της πνοή μία 28χρονη εγκυμονούσα, μετά από αλλεργικό σοκ που προκλήθηκε από τη χορήγηση αντιβίωσης στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου.

Η νεαρή μητέρα ενός παιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες, εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της. Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη εγκυμονούσα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη έχασε τη μάχη, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Πηγή: skai.gr

