Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε βιοτεχνία ανακύκλωσης στην περιοχή της Αμφιτρίτης στην Αλεξανδρούπολη. Από την πρώτη στιγμή σχηματίστηκε πυκνό, μαύρο, τοξικό νέφος, το οποίο εξαπλώθηκε στον ουρανό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με οδηγίες για κλειστά παράθυρα και πόρτες και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών στην περιοχή Αμφιτρίτη της Περιφερειακής Ενότητας Αλεξανδρούπολης



Στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα.

Το θετικό είναι ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που συμβάλλει στον περιορισμό της πυρκαγιάς, με την Πυροσβεστική να εκτιμά ότι σήμερα δεν θα χρειαστούν νέες ρίψεις από αέρος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λεωφορείο του δήμου παραμένει στην περιοχή από χθες, σε ετοιμότητα για πιθανή απομάκρυνση κατοίκων, κυρίως όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω του νέφους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι, βάσει των μέχρι στιγμής μετρήσεων, τα επίπεδα ρύπανσης της ατμόσφαιρας είναι εντός των επιτρεπτών ορίων, ωστόσο πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επιπτώσεις θα υπάρχει μέσα στη μέρα.

