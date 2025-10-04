Εικονικά τιμολόγια: Στον ανακριτή απολογούνται οι 9 από τους 17 συλληφθέντες

Στον ανακριτή απολογούνται από νωρίς το πρωί, οι 9 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ η δημοσιογράφος Έλενα Γαλάρη.

Μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής του κυκλώματος, πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Οι υπόλοιποι αναμένεται να απολογηθούν αύριο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα μέλη του κυκλώματος από το 2023 έως και το 2025, φέρεται να είχαν συστήσει 370 εικονικές εταιρείες που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, με στόχο την είσπραξη ΦΠΑ και την επιστροφή φόρου.

Σημειώνεται ακόμη ότι κατά περίπτωση κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις μεταξύ των οποίων διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτη σε βάρος του δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ και συνέργεια στην απάτη.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, εξετάζεται και ο ρόλος άλλων 55 ατόμων μεταξύ των οποίων και ένας τηλεοπτικός παραγωγός, ο Νίκος Κωκλώνης, ο οποίος φέρεται να είχε συνομιλίες με τον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης. Στο όνομά του εμφανίζονται να έχουν εκδοθεί πέντε τιμολόγια ύψους άνω του 1,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή περιοδικών, κάτι που ο τηλεοπτικός παραγωγός αρνείται κατηγορηματικά.

