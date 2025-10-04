Χανιά: Βλάβη σε κεντρικό αγωγό προκάλεσε διακοπή υδροδότησης σε περιοχές της Σούδας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης, έχει διακοπεί η υδροδότηση από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στις περιοχές: Μεγάλα Χωράφια, Αρχαία Απτέρα, Καλάμι και Άγιος Ιωάννης της Δημοτικής Ενότητας Σούδας.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εργάζονται για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αποκατάσταση της βλάβης, προκειμένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση στις παραπάνω περιοχές.

Σημειώνεται, ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.