Συλλήψεις Τούρκων στον Έβρο: Γνωστής αυστριακής εταιρείας τα περισσότερα από τα πιστόλια που εντοπίστηκαν

Από τις έξι το πρωί έχουν προσαχθεί στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι 13 Τούρκοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στην περιοχή Τυχερού Σουφλίου, να μεταφέρουν 147 πιστόλια τα οποία είχαν σε σάκους, λίγα λεπτά μετά το πέρασμά τους από τον ποταμό Έβρο, προερχόμενοι από την Τουρκία.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Πάνος Θεοδόσης, τα περισσότερα από τα πιστόλια που εντοπίστηκαν, είναι μιας γνωστής αυστριακής εταιρείας, με πολλούς πελάτες στον κόσμο κυρίως στην αστυνομία, ενώ σημειώνεται ότι έχει εργοστάσιο στην Τουρκία. Πρόκειται για αποτελεσματικά και πολύ διάσημα πιστόλια όσον αφορά στη φήμη τους για την καλή τους λειτουργία. Σημειώνεται ότι οι ελληνικές αρχές εντόπισαν επίσης 197 γεμιστήρες για αυτά τα όπλα καθώς και πλήθος εξαρτημάτων. «Διαπιστώνεται το εξής, ότι έχουμε πια όλες τις αποδείξεις ότι η τουρκική μαφία δεν κάθεται στα αυγά της. Έχει επεκταθεί ακόμη και στο εμπόριο όπλων, είτε στην Ελλάδα είτε σε ολόκληρη την Ευρώπη», σημείωσε ο Θεοδόσης Πάνου. Το πλέον ανησυχητικό όμως είναι, είπε, ότι εκτιμάται από τους έμπειρους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, ότι τα εξαρτήματα των όπλων τα ήθελαν για «μπούσουλα», για να μπορούν να δημιουργούν όπλα χωρίς ταυτότητα, μέσω 3D εκτυπωτών.Αυτό σημαίνει ότι κάποιος αν κάνει 2-3 φόνους με ένα τέτοιο όπλο, δεν θα μπορεί να ταυτοποιηθεί το όπλο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε λόγο από τη μεριά της για μια πολύ σημαντική υπόθεση και δήλωσε ότι «όλος αυτός ο οπλισμός, όπως και τα εξαρτήματα, είναι πολύ σημαντικό ότι βρίσκονται στα χέρια μας και δεν κατέληξαν σε εγκληματικά χέρια ομάδων που έχουμε δει και στο παρελθόν να αλληλοεξοντώνονται στη χώρα μας. Δραστηριότητα εγκληματική κατά κύριο λόγο είχαν στη γειτονική χώρα και όχι εδώ. Πολλοί από αυτούς έχουν βέβαια καταλήξει στη φυλακή για βαριά κακουργήματα. Υπάρχουν αρκετοί χαρτογραφημένου, για αυτό ακριβώς και έχει γίνει μια μεγάλη ταυτόχρονη επιχείρηση σε Αττική και Θεσσαλονίκη μετά τη σύλληψη των 13 (σ.σ. Τούρκων) για να εντοπιστεί το οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να συνδέεται με αυτόν τον οπλισμό». Σημείωσε επίσης ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα «για να δούμε που θα διοχετεύονταν αυτός ο οπλισμός».

Όσον αφορά τους 13 συλληφθέντες, σημείωσε ότι δεν είναι γνώριμοι στις ελληνικές αρχές, «δεν έχουν απασχολήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούν παράνομη είσοδο και δεν ξέρουμε αν θα αιτηθούν το οτιδήποτε, όπως άσυλο. Δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα για να εισέλθουν και οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι έκαναν παράνομη είσοδο στη χώρα. Δεν έχουν ζητήσει κάποιο άσυλο από τις ελληνικές αρχές». Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ακόμη ότι οι τουρκικές αρχές δεν έχουν απαντήσει ακόμη αν οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει τις αρχές στην Τουρκία.

Δημογλίδου: Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στον εντοπισμό των 13 Τούρκων με τα όπλα στον Έβρο

Το πώς έφτασε η Αστυνομία στην εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης, αποκάλυψε στο μεταξύ νωρίτερα η Δημογλίδου στο ΕΡΤnews. «Υπήρχαν πληροφορίες ότι με κάποιο τρόπο θα προσπαθούσαν να εισάγουν αυτόν τον οπλισμό στη χώρα μας, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία βέβαια. Γι’ αυτό και χρειάστηκε οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν αρκετές ώρες στην παραμεθόριο περιοχή. Μάλιστα, με τη συνδρομή ειδικής ομάδας της Αλεξανδρούπολης, για να διαπιστώσουν αν έχει γίνει όντως η παράνομη είσοδος αυτών των ατόμων και πού ακριβώς κρύβονταν.Τα άτομα αυτά κρύβονταν σε σημείο με υψηλή βλάστηση για να μην μπορούν να γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς».

Για τις μεγάλες ποσότητες μεταλλικών εξαρτημάτων που επίσης βρέθηκαν, η Κ. Δημογλίδου ανέφερε: «Ο αριθμός των εξαρτημάτων μάς δείχνει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθούν τουλάχιστον ακόμη 30 λειτουργικά όπλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, προσθέτοντας ουσιαστικά κάποια πλαστικά μέρη τα οποία έλειπαν από αυτά. Το έχουμε δει στο παρελθόν να δημιουργούνται τέτοια μέρη με εκτυπωτές 3D».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα αυτά «δεν θα κατέληγαν μόνο σε μία πόλη, όπως για παράδειγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που ήταν ο πλησιέστερος ίσως προορισμός, ακόμη και στην Αττική ή και σε άλλες πόλεις, όπου θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε εγκληματικά χέρια μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτόν τον οπλισμό».

«Το κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων ετοιμαζόταν να λάβει κι άλλο μεγάλο ποσό»

Για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων και τον παράνομο ΦΠΑ, η Κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «το κύκλωμα που είχε καταφέρει να λάβει περισσότερα από 4 εκατομμύρια μέσα από αυτή τη διαδικασία, ετοιμαζόταν να λάβει ακόμα ένα μεγάλο ποσό 3.500.000 ευρώ, ενώ φαίνεται ότι επειδή ακριβώς αντιλήφθηκαν ότι θα πραγματοποιηθεί οικονομικός έλεγχος από αρμόδια οικονομική υπηρεσία, ακύρωσαν τιμολόγια ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να μη γίνουν αντιληπτοί. Εδώ πρέπει να ξεκινήσει ένας καινούργιος κύκλος ερευνών, καθώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν ερευνηθεί μόνο από το διάστημα 2023 έως και την πραγματοποίηση της επιχείρησης. Δεν γνωρίζουμε αν δραστηριοποιούνταν νωρίτερα και ποιο μπορεί να είναι το κέρδος τους στο παρελθόν και αν λειτουργούσαν με την ίδια σύσταση ή συμμετείχαν και άλλα μέλη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.