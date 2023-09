Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα - Φωτογραφίες Ελλάδα 12:00, 07.09.2023 linkedin

Ένα τοπίο κόλασης αντικρίζουν από σήμερα το πρωί οι κάτοικοι των χωριών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα