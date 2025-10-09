Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Σοκαρισμένοι από τη θέα της νεαρής εγκύου γεωργιανής καταγωγής που πήγε στο νοσοκομείο κακοποιημένη και αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπό της από πιρούνι, είναι οι εργαζόμενοι στο Αττικό Νοσοκομείο.

«Ήταν φριχτό από που είδαμε. Με τέτοιο μίσος να χτυπάει ο άλλος μια γυναίκα, ειδικά με πιρούνι, να της βγάλει τα μάτια, να τη σκοτώσει… ήταν φριχτή αυτή η εικόνα» δήλωσε σήμερα στο skai.gr ο Γιάννης Πλαγιανάκος, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο η γυναίκα έχει δεχθεί αμέτρητα χτυπήματα σε όλο το πρόσωπο στο λαιμό και στα χέρια, «μπορεί και 100».

Όπως είπε ο Πλαγιανάκος, ο άντρας της «πρέπει να την τρύπαγε με πολύ μίσος» για να βρεθεί σε τόσο άσχημη κατάσταση.

«Η γυναίκα ήταν δυόμιση ώρες στο χειρουργείο. Το αριστερό μάτι έχει αρχίσει να βλέπει, ας ελπίζουμε να επανέλθει και το δεξί μάτι που είναι κλειστό και να πάμε όλα καλά» ευχήθηκε ο ΓΓ του Σωματείου.

Ο κος Πλαγιανάκος καταδίκασε τέλος την επίθεση και κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας και κάλεσε τη δικαιοσύνη να σταθεί στο πλευρό της νεαρής εγκύου.

Ο Γεωργιανός σύζυγος της γυναίκας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και συνελήφθη από τους αστυνομικούς του ΑΤ Ψυχικού.



Πηγή: skai.gr

