Άνδρας με τσεκούρι απειλούσε επιβάτες σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας

Σκηνές τρόμου επικράτησαν σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας όταν επιβάτης αστικού λεωφορείου έβγαλε τσεκούρι και απειλούσε τους άλλους επιβάτες και τον οδηγό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο οδηγός ενήργησε άμεσα και ειδοποίησε την αστυνομία.

Άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην πλατεία Μοναστηρακίου και την Ερμού, όρμησαν πάνω στον ένοπλο, τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και του κατέσχεσαν το τσεκούρι μήκους ενός μέτρου.

Ο 51χρονος Έλληνας συνελήφθη και έχει οδηγηθεί στο ΑΤ Ομόνοιας.

Πηγή: skai.gr

