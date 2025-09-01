Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 62χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να έβαλε τη φωτιά που ξέσπασε στον λόφο Παλαιοπαναγιάς στην περιοχή της Παιανίας την προηγούμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση που του αποδίδεται, λέγοντας: «Κάθε μέρα περνάω από το σημείο γιατί μένει σε κοντινή απόσταση ο γιος μου. Έχω κάνει χειρουργείο και ο γιατρός μου είπε να πάρω ποδήλατο αντί να κάνω φυσικοθεραπεία. Το σακίδιο πλάτης που είχα το πέταξα σε κάδο απορριμμάτων διότι είχα κόψει κάποια σύκα και σταφύλια και φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Η πυροσβεστική έφτασε στα ίχνη του 62χρονου με αφορμή βίντεο στο οποίο έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του. Ο κατηγορούμενος φαίνεται να κινείται με το ποδήλατό του δευτερόλεπτα πριν εκδηλωθεί η φωτιά, την οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβαλε με αναπτήρα.

Πηγή: skai.gr

