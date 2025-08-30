Έγιναν έξι συλλήψεις σε ειδική επιχείρηση της Τροχαίας στην Αττική

Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 28 Αυγούστου 2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης και εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 6 οδηγοί, εκ των οποίων 3 οδηγοί ταξί, για -κατά περίπτωση- επιβολή υπερβολικού κομίστρου, κατοχή πλαστής ειδικής άδειας οδήγησης και έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης, οδηγός λεωφορείου για επέμβαση στη συσκευή ταχογράφου, καθώς και οδηγός αυτοκινήτου για κατοχή πλαστής άδειας ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, κατελήφθησαν 2 οδηγοί ΙΧΕ να διενεργούν περιήγηση τουριστών έναντι αμοιβής χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια.

Τέλος, συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας ο οποίος κατελήφθη μέσω συσκευής radar να κινείται επί της Περιφερειακής Υμηττού με 169 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «οι έλεγχοι με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης και εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

