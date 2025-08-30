Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη στο τόπο του ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ασκήθηκε στη 45χρονη ιδιοκτήτρια του πολυτελούς οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο 27χρονοι.

Η 45χρονη έφτασε λίγο πριν τις 12:30 στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Προσερχόμενοι στο Δικαστικό Μέγαρο ο συνήγορος της 45χρονης δήλωσε ότι οι αιματολογικές εξετάσεις της 45χρονης βγήκαν καθαρές και έδειξαν μηδενική αιθανόλη στο αίμα της. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η 45χρονη δεν εγκατέλειψε το σημείο μετά το τροχαίο, ωστόσο μεταφέρθηκε από κοντινό της άτομο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

«Υπάρχουν αποτελέσματα. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Υπάρχει ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε. Το χτύπημα δεν κατέλαβε τι έγινε. Έχει σακατευθεί. Είναι διαλυμένη. Πήγε στο ΑΧΕΠΑ και είναι διαλυμένη όλη η δεξιά της πλευρά. Ήταν μέσα στα αίματα, την πήρε το πίσω αυτοκίνητο που ήταν η φίλη της και την πήγε κατευθείαν στο ΑΧΕΠΑ» ανέφερε ο δικηγόρος της.

Υπενθυμίζεται ότι πληροφορίες του skai.gr, ανέφεραν χθες ότι η 45χρονη ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου ομολόγησε ότι οδηγούσε εκείνη το όχημα. Επίσης, είχε βρεθεί θετική σε αλκοόλ μετά από μέτρηση που έγινε από την τροχαία.

Πώς έγινε το ατύχημα

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 45χρονη κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν κάτω υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το πολυτελές όχημα (μια μαύρη Porche), κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο 27χρονοι, μια γυναίκα και ένας άνδρας, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Η 27χρονη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ σήμερα το πρωί ο δικηγόρος της 27χρονης, Παναγιώτης Βρεττός, η κοπέλα μεταφέρθηκε με κατάγματα στο νοσοκομείο, υπεβλήθη σε επεμβάσεις και συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Ο 27χρονος τραυματίστηκε πιο ελαφριά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.